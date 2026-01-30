Camilla si inchina alla ‘regina’ dei romanzi rosa, l’omaggio a Jilly Cooper

(Adnkronos) – La regina Camilla si è unita oggi alle molte star del cinema, della tv, del mondo della letteratura e dello sport, che nel centro di Londra hanno preso parte a una commemorazione in omaggio di Dame Jilly Cooper, la ‘regina dei romanzi rosa’, scrittrice e giornalista britannica scomparsa il 5 ottobre scorso all’età di 88 anni, autrice di best-seller, nota principalmente per la serie ‘Rutshire Chronicles’, tra cui ‘Riders’ (1985), il primo della serie, e ‘Rivals’.

Amica di lunga data della regina, Dame Jilly Cooper nel 2024 era stata insignita per i suoi meriti nel campo della letteratura e della beneficenza del titolo onorifico di Dame Commander of the Order of the British Empire, assegnato per meriti eccezionali, equivalente al titolo maschile di Cavaliere, Sir. Per molti anni Cooper aveva lavorato come giornalista per il Sunday Times e il Mail on Sunday.

Oltre a Camilla, in un lungo cappotto blu elettrico, e che si è fatta fotografare accanto all’immagine di Cooper, a fianco al Decano di Southwark, Mark Oakley, erano presenti alla funzione di ringraziamento gli attori Danny Dyer, David Tennant, Aidan Turner, Bella Maclean e Victoria Smurfit, protagonisti della serie Disney Tv “Rivals”, adattamento dell’omonimo romanzo di Cooper del 1988. A rendere omaggio alla scrittrice di successo, i cui libri hanno venduto 11 milioni di copie nel Regno Unito, c’erano anche l’ex marito della Regina, Andrew Parker-Bowles, e il loro figlio Tom.

Alla cerimonia hanno assistito tra gli altri anche la leggenda dell’Arsenal Tony Adams, la comica Helen Lederer, l’attrice Lisa Maxwell, Rupert Everett, ‘agente letteraria di Dame Jilly Cooper, Felicity Blunt, con il marito, l’attore Stanley Tucci, che ha reso omaggio all’autrice: “Ha vissuto una vita incredibile. Ha anche cambiato la vita di molte persone in meglio con i suoi libri”.