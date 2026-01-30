Ultime News

30 Gen 2026 Cremo: l’Inter ha numeri straordinari, ma deve fare i conti con le assenze
30 Gen 2026 Via libera ai fondi per le "Zis": Cremona presenterà un masterplan sull'agroalimentare
30 Gen 2026 Cremona: rissa a bordo di un treno, identificati sei minorenni
30 Gen 2026 Scossone nella Lega: si è dimesso il segretario casalasco Agazzi
30 Gen 2026 Lingue, costruzioni e economia:
il Ghisleri di Cremona si presenta
Nazionali

Carolina Marconi, dopo il tumore: “Ho perso due gravidanze, ora penso all’adozione”

(Adnkronos) –
“Ho dovuto bloccare il percorso di procreazione assistita, dopo due tentativi falliti”. Carolina Marconi ospite a ‘Storie al bivio’ da Monica Setta, nella puntata che andrà in onda sabato 31 gennaio su Rai 2, ha parlato del difficile percorso della maternità. “Essendo una ex paziente oncologica, ho dovuto riprendere la cura ormonale”, ha spiegato l’attrice che ha affrontato e sconfitto un tumore al seno. 

La prima gravidanza era arrivata subito: “Sono rimasta incinta al primo colpo e avevo già fatto il video, io e il mio compagno (Alessandro Tulli , ndr) eravamo al settimo cielo”. Ma la gravidanza si è interrotta, così come la seconda: “Dopo aver perso quel bimbo sono rimasta incinta una seconda volta e non è andata bene nemmeno allora. Ho implorato il mio oncologo di farmi fare il terzo tentativo ma non era possibile”.  

Una consapevolezza dolorosa da accettare: “C’era il rischio di una recidiva se non avessi ripreso la cura ormonale prevista dal follow up. Sono arrivata a dire al mio compagno di lasciarmi perché io non gli avrei potuto dare verosimilmente quel figlio che lui vorrebbe tanto”.  

La risposta del compagno Tulli è stata netta: “Alessandro mi ha detto che mai avrebbe rinunciato a me. Ho pianto di gioia e ora pensiamo all’adozione”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...