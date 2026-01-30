Ultime News

30 Gen 2026 Lingue, costruzioni e economia:
il Ghisleri di Cremona si presenta
30 Gen 2026 Dieci anni fa Cremona abbracciava il Vescovo Antonio Napolioni
29 Gen 2026 Cremonese, è fatta per Youssef Maleh: attesa per le visite mediche
29 Gen 2026 Incendio in un appartamento, quattro ore di intervento per i Vigili del Fuoco
29 Gen 2026 L'aggressione al titolare del kebab: "Ragazzi dall'indole socialmente pericolosa"
Champions League, oggi il sorteggio per Inter, Juve e Atalanta: orario e dove vederlo

(Adnkronos) – Si definiranno oggi, venerdì 30 gennaio, i playoff di Champions League. Dopo la conclusione della fase campionato, 16 squadre dovranno conoscere il loro destino e l’avversaria per gli spareggi di febbraio nel sorteggio di Nyon. Grande attesa per scoprire gli abbinamenti per le squadre italiane: Inter, Atalanta e Juventus. Dall’orario ai possibili accoppiamenti, ecco tutte le cose da sapere.  

I playoff verranno definiti tramite sorteggio, in programma oggi alle 12.Dove vederlo? Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta verrà trasmesso in diretta tv e streaming su canali Sky, NOW e su Amazon Prime Video, ma anche in streaming su Uefa.com e sull’app ufficiale della Uefa Champions League. 

Nel sorteggio di oggi, le teste di serie verranno abbinate alle non teste di serie. 

Queste le teste di serie: Real Madrid, Inter, Psg, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen 

Queste le non teste di serie: Borussia Dortmund, Olympiacos, Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo Glimt, Benfica 

Ecco i possibili accoppiamenti: 

Real Madrid/Inter vs Bodo Glimt/Benfica 

Psg/Newcastle vs Monaco/Qarabag 

Juventus/Atletico Madrid vs Club Brugge/Galatasaray 

Atalanta/Bayer Leverkusen vs Bodo Glimt/Benfica 

