Champions, sorteggio playoff: Juve-Galatasaray, Atalanta-Borussia Dortmund e Inter-Bodo

(Adnkronos) –

Juventus, Inter e Atalanta hanno conosciuto le avversarie nei playoff di Champions League, definite dal sorteggio di oggi venerdì 30 gennaio. La squadra di Chivu se la vedrà con il Bodo Glimt, mentre i bianconeri affronteranno il Galatasaray. Per la Dea, ci sarà invece l’ostacolo Borussia Dortmund. A Nyon sono stati definiti anche gli eventuali accoppiamenti degli ottavi di finale, per cui ci sarà poi un nuovo sorteggio.

Ecco tutti gli accoppiamenti degli spareggi (andata tra 17 e 18 febbraio, ritorno il 24-25 febbraio):

Monaco-Psg

Juve-Galatasaray



Atalanta-Borussia Dortmund



Inter-Bodo Glimt



Olympiacos-Bayer Leverkusen

Qarabag Newcastle

Benfica-Real Madrid

Brugge-Atletico Madrid

Il sorteggio di oggi ha definito anche quelli che potrebbero essere gli ottavi di finale per le squadre italiane. Se l’Inter dovesse superare il turno contro il Bodo Glimt, affronterebbe una tra Sporting e Manchester City. In caso di vittoria ai playoff, la Juve se la vedrebbe con Tottenham o Liverpool. Non semplice nemmeno per l’Atalanta, che in caso di passaggio del turno affronterebbe il Bayern o l’Arsenal.

Ecco tutti gli accoppiamenti possibili:

Arsenal vs una tra: Atalanta o Dortmund, Leverkusen o Olympiacos

Bayern Monaco vs una tra: Atalanta o Dortmund, Leverkusen o Olympiacos

Liverpool vs una tra: Juve o Galatasaray, Atletico o Brugge

Tottenham vs una tra: Juve o Galatasaray, Atletico o Brugge

Barcellona vs una tra: Psg o Monaco, Newcastle o Qarabag

Chelsea vs una tra: Psg o Monaco, Newcastle o Qarabag

Sporting vs una tra: Real o Benfica, Inter o Bodo

Manchester City vs una tra: Real o Benfica, Inter o Bodo