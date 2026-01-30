Cremona: rissa a bordo di un treno, identificati sei minorenni

Nei giorni scorsi, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Cremona hanno identificato e deferito in stato di libertà sei minorenni, responsabili di una rissa scoppiata a bordo di un treno regionale fermo al binario 3 della stazione cittadina. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, la lite è iniziata quando uno dei ragazzi ha sferrato un calcio alla gamba di un ventenne di nazionalità tunisina, il quale ha reagito con una spinta; da quel momento, la vittima è stata colpita dal gruppo con calci e pugni. Solo l’intervento tempestivo del capotreno e degli agenti della Polfer ha permesso di sedare l’aggressione.

Nell’immediato, gli agenti hanno bloccato alcuni aggressori, tutti studenti, che avevano tentato di dileguarsi. Grazie alla collaborazione dei testimoni e alle attività di indagine, sono stati identificati quattro minorenni — due cittadini egiziani e due marocchini, tra i sedici e i diciassette anni — alcuni dei quali con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, tutti regolarmente residenti sul territorio nazionale. La vittima ha riportato ferite al volto, rifiutando il ricovero ospedaliero dopo le prime cure mediche.

L’analisi delle immagini delle telecamere di bordo ha permesso di individuare altri due giovani coinvolti, un italiano di diciassette anni e un egiziano di quindici, entrambi con precedenti in materia di stupefacenti. Anche questi ultimi sono stati denunciati alla Procura per i Minorenni di Brescia. A seguito degli episodi, il Questore della Provincia di Cremona ha adottato nei confronti dei ragazzi cinque avvisi orali. Si precisa che i fatti sono in attesa di giudizio definitivo e che per gli indagati sussiste la presunzione di innocenza.

