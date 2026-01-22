Ultime News

22 Gen 2026 Parco fotovoltaico in via Mantova
al posto dell'area smistamento merci
22 Gen 2026 Discarica vecchia di 30 anni
Iniziata rimozione dei rifiuti
22 Gen 2026 Sicurezza nelle stazioni: in arrivo
un nuovo piano coordinato
22 Gen 2026 Cibo ed educazione alimentare
Intesa tra Coldiretti e Anci
22 Gen 2026 Legionella killer, "violazioni"
nella locanda: chiesta condanna
Cronaca

Sicurezza nelle stazioni: in arrivo
un nuovo piano coordinato

A Cremona sarà predisposta l’installazione di un articolato impianto di videosorveglianza, strutturato e con numerose telecamere

Fill-1

Alla luce degli indirizzi operativi forniti dal Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno e all’esito degli approfondimenti e incontri tecnici, oggi in Prefettura, nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è stata condivisa la proposta del prefetto di definire un apposito piano coordinato di gestione della sicurezza delle stazioni di Cremona e Crema.

Durante l’incontro, al quale hanno partecipato i rappresentanti della Provincia, dei Comuni di Cremona e Crema, i delegati di Rfi – Gruppo Ferrovie dello Stato, Trenord, Trasporto Pubblico Locale, Arriva Italia Srl, i vertici delle forze dell’ordine e un rappresentante del Compartimento della polizia ferroviaria, è stato fatto il punto della situazione per accrescere i livelli di sicurezza nelle stazioni e in prossimità di esse.

La riunione di oggi segna quindi un’ulteriore tappa del percorso avviato con l’inizio dell’anno finalizzato a mettere a sistema, attraverso una pianificazione sperimentale, mirata e integrata, tutti gli attori, le componenti e le risorse umane e strumentali, che, con il coordinamento della Prefettura, possano garantire una maggiore sicurezza del sistema del trasporto provinciale, con particolare attenzione alle aree delle stazioni ferroviarie e delle autolinee.

In particolare, a riscontro di un’apposita richiesta avanzata dal Prefetto nelle precedenti riunioni, è stato reso noto come, nel solco di tale sperimentazione e nell’ambito della più ampia ristrutturazione in programma per la stazione di Cremona, sarà predisposta, a cura di Fs Security, l’installazione di un articolato impianto di videosorveglianza, strutturato e con numerose telecamere.

Al più presto sarà convocato un apposito tavolo tecnico per arrivare entro l’estate alla definizione del piano, in tempo utile per l’avvio della prossima stagione scolastica e lavorativa. Nel ribadire l’aspettativa di vedere impiegato anche un contingente di militari presso le stazioni, alla luce della richiesta già inoltrata dal prefetto, i sindaci hanno dato piena disponibilità a possibili forme d’integrazione tra le azioni di competenza e quelle delle aziende del trasporto ferroviario e pubblico presenti.

Ciò con particolare riferimento a controlli interforze già svolti nelle zone limitrofe alla stazione di Cremona, con la presenza anche dei vigili del fuoco, di Ats Val Padana e dell’Ispettorato del lavoro; agli interventi strutturali spettanti a ciascuno e all’integrazione, oltre che all’implementazione, dei rispettivi servizi di videosorveglianza nelle stazioni e in prossimità delle aree di attesa dei bus e a bordo degli stessi.

L’obiettivo è quello di approntare e mettere in pratica, in forma coordinata e mirata alle specificità locali, nuove e più incisive misure di prevenzione per mettere stabilmente in sicurezza le stazioni ferroviarie e le loro adiacenze, garantendo una risposta concreta al bisogno di protezione da possibili atti criminali degli utenti e dei lavoratori interessati.

Il Prefetto ha infine espresso apprezzamento per i risultati positivi conseguiti, sottolineando il valore del concreto impegno assunto da Fs Security e dal Gruppo Ferrovie dello Stato.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...