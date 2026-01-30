ExtraPonchielli, ultimo podcast dedicato a "Sid – Fin qui tutto bene"

Secondo appuntamento con “ExtraPonchielli – Voci dalla prosa”, podcast con tanti contenuti speciali dedicato ad alcuni spettacoli della Stagione di Prosa in corso.

Il focus su Sid – Fin qui tutto bene di Cubo Teatro con Alberto Bubakar Malanchino, che andrà in scena al Teatro Ponchielli domenica 8 febbraio (ore 20.30), è disponibile dalle ore 12.00 di oggi venerdì 30 gennaio sui seguenti canali: sulle pagine instagram e facebook del Teatro Ponchielli, sul podcast Underground, l’arte che non ti aspetti; ma anche su Spotify (Underground, l’arte che non ti aspetti) della Compagnia dei Piccoli.

L’iniziativa del Teatro nasce in collaborazione con la Compagnia dei Piccoli, coordinata da Mattia Cabrini. Saranno le voci e i volti di Maria Antonietta Parrella e di Maddalena Parma a portarci in teatro alla scoperta dei tre titoli.

“Underground, l’arte che non ti aspetti” è un podcast della Compagnia dei Piccoli che dal 2023 racconta storie di personaggi reali e non appartenenti al mondo della cultura. Si può trovare su tutte le principali piattaforme streaming.

© Riproduzione riservata