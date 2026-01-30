Nuovi corsi in partenza, scambi culturali all’estero, ma anche mostre, progetti e collaborazioni con aziende del territorio e non solo.

Nei vari istituti superiori si pensa già al prossimo anno, 2026-2027, per offrire una formazione sempre più ampia agli studenti già iscritti e a quelli che si iscriveranno. Tanti i percorsi tra cui scegliere; come orientarsi, quindi?

Il nostro viaggio nelle scuole cremonesi arriva all’Istituto Tecnico ed Economico Arcangelo Ghisleri, con la dirigente Lorenza Badini.

“La nostra scuola – spiega – è un istituto tecnico con due settori: economico e tecnologico. Per il settore economico abbiamo tutti e tre gli indirizzi, quindi amministrazione, finanze e marketing (AFM), sistemi informativi aziendali (SIA), relazioni internazionali e marketing (RIM). Per il settore tecnologico abbiamo invece costruzione, ambiente e territorio (CAT)”.

“Partiamo – prosegue la Dirigente – con un biennio comune economico quinquennale e con il percorso quinquennale di costruzione, ambiente e territorio. Accanto a questi percorsi, chiamiamoli tradizionali, ne abbiamo tre ‘4 più 2′, quindi quadriennali più 2 di ITS, che sono su sistemi internazionali e marketing, già avviato quest’anno, relazioni internazionali e marketing e costruzione, ambiente e territorio”.

Diversi poi i progetti, già partiti che o prenderanno il via tra qualche mese, da mettere a terra con soggetti privati e associazioni anche nazionali, diversi e specifici per ogni corso.

“Sono – aggiunge Badini -, sempre con uno sguardo rivolto verso quelli che sono i due settori: quindi collaborazione con la scuola edile, collaborazione con l’associazione nazionale di costruttori edili per quanto riguarda costruzione, ambiente e territorio, collaborazione con Padania Acque; mentre invece su tutta la parte dell’economico abbiamo la collaborazione con imprese importanti del nostro territorio“.

Proseguono nel frattempo gli incontri con i possibili futuri studenti.

“Ne abbiamo fatti tanti – conclude la preside -, siamo partiti il 28 di settembre, abbiamo incontrato 761 studenti e studentesse e relativi genitori. L’ultimo micro stage sarà invece il 29 di gennaio”.

