Lingue, costruzioni e economia:
il Ghisleri di Cremona si presenta
Il nostro viaggio nelle scuole cremonesi arriva all'Istituto Tecnico ed Economico Arcangelo Ghisleri, con la dirigente Lorenza Badini
Nuovi corsi in partenza, scambi culturali all’estero, ma anche mostre, progetti e collaborazioni con aziende del territorio e non solo.
Nei vari istituti superiori si pensa già al prossimo anno, 2026-2027, per offrire una formazione sempre più ampia agli studenti già iscritti e a quelli che si iscriveranno. Tanti i percorsi tra cui scegliere; come orientarsi, quindi?
“La nostra scuola – spiega – è un istituto tecnico con due settori: economico e tecnologico. Per il settore economico abbiamo tutti e tre gli indirizzi, quindi amministrazione, finanze e marketing (AFM), sistemi informativi aziendali (SIA), relazioni internazionali e marketing (RIM). Per il settore tecnologico abbiamo invece costruzione, ambiente e territorio (CAT)”.
“Partiamo – prosegue la Dirigente – con un biennio comune economico quinquennale e con il percorso quinquennale di costruzione, ambiente e territorio. Accanto a questi percorsi, chiamiamoli tradizionali, ne abbiamo tre ‘4 più 2′, quindi quadriennali più 2 di ITS, che sono su sistemi internazionali e marketing, già avviato quest’anno, relazioni internazionali e marketing e costruzione, ambiente e territorio”.
Diversi poi i progetti, già partiti che o prenderanno il via tra qualche mese, da mettere a terra con soggetti privati e associazioni anche nazionali, diversi e specifici per ogni corso.
“Sono – aggiunge Badini -, sempre con uno sguardo rivolto verso quelli che sono i due settori: quindi collaborazione con la scuola edile, collaborazione con l’associazione nazionale di costruttori edili per quanto riguarda costruzione, ambiente e territorio, collaborazione con Padania Acque; mentre invece su tutta la parte dell’economico abbiamo la collaborazione con imprese importanti del nostro territorio“.
Proseguono nel frattempo gli incontri con i possibili futuri studenti.
“Ne abbiamo fatti tanti – conclude la preside -, siamo partiti il 28 di settembre, abbiamo incontrato 761 studenti e studentesse e relativi genitori. L’ultimo micro stage sarà invece il 29 di gennaio”.
Andrea Colla