Online prima puntata di ‘Amazing’, podcast Ama-Adnkronos per una vita più green

(Adnkronos) – È online la prima puntata di ‘Amazing-Idee e buone pratiche per una città sostenibile’, il podcast realizzato da Ama e Adnkronos per una vita più green. Il primo episodio della serie è dedicata a Ucronia, il centro della rivoluzione digitale che riguarda il ciclo dei rifiuti della Capitale. 

Un progetto in grado di mappare costantemente tutte le attività di igiene urbana grazie ad un flusso ininterrotto di informazioni e dati. L’ospite del primo episodio è il direttore della divisione ambiente di Ama, Simone Proietti, che dialogherà insieme al vicedirettore dell’Adnkronos Giorgio Rutelli e all’host del podcast, Lorenzo Capezzuoli Ranchi. 

Ogni episodio affronterà un tema diverso relativo al mondo che ci circonda e alle abitudini meno green: dal ruolo degli impianti di trattamento dei rifiuti all’impatto ambientale e sociale del fast fashion, dallo spreco alimentare alle discariche abusive, all’importanza e dalla cura del verde pubblico. Amazing, idee e buone pratiche per una città sostenibile è disponibile su tutte le piattaforme, su Adnkronos.com e su Amaroma.it
 

 

