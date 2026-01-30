Ultime News

30 Gen 2026 Lezioni di biodiversità al Cr Forma con l'esperto di Slow Food
30 Gen 2026 Bossi (Lega): "Agazzi? Mi dispiace l'addio, non commento scelte personali"
30 Gen 2026 Non gli fa vedere la figlia e confeziona false accuse: l'incubo di un padre
30 Gen 2026 L'intelligenza artificiale al servizio della diagnosi senologica
30 Gen 2026 Il punto sul progetto "Flash": nel catalogo un anno di attività culturali per i giovani
Nazionali

Uccise neonata con l’acido, ex dipendente di un asilo nido condannata a 30 anni in appello

(Adnkronos) – Un’ex dipendente di un asilo nido è stata condannata a 30 anni di carcere in appello dopo essere stata riconosciuta colpevole di aver provocato volontariamente la morte di una neonata somministrandole una dose abbondante di detergente per la casa a base di acido. A emettere la sentenza è stata, dopo tre giorni di processo, la Corte d’Assise di Ain, che ha stabilito che Myriam Jaouen aveva “causato intenzionalmente la morte” di Lisa, di undici mesi, nel giugno del 2022. 

In primo grado la donna era stata condannata a 25 anni di carcere per tortura e atti di barbarie che avevano portato alla morte della bambina, ma non era stata riconosciuta l’intenzione di uccidere. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...