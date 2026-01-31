A Venezia oggi inizia il Carnevale tra zone rosse e metal detector

(Adnkronos) – Da oggi, sabato 31 gennaio, a Venezia inizia il Carnevale. Il programma culturale, intitolato ‘Olympus alle origini del gioco’ e dedicato ai Giochi olimpici invernali. Il Carnevale, con i suoi molteplici eventi, sarà diffuso sia in centro storico che in terraferma, con grandi spettacoli di strada in calli, campielli e piazze e appuntamenti nei musei e nei teatri, dalla Mirandolina al Goldoni sino alle due opere verdiane alla Fenice, e il coinvolgimento di praticamente tutte le istituzioni e le associazioni cittadine che apriranno i loro spazi a laboratori, mostre e appuntamenti vari legati al gioco inteso nelle sue molteplici forme.

Il primo appuntamento ufficiale del Carnevale è per mezzogiorno di oggi in Piazza San Marco per la prima sfilata del concorso la Maschera più bella e alle 17 col Gran ballo di Carnevale con Bridgerton. Sempre in giornata avverrà la selezione delle 12 Marie da cui uscirà la madrina dell’edizione di quest’anno.

Domani domenica 1 febbraio, invece, alle 11, è prevista la Festa veneziana, il tradizionale corteo lungo il Canal Grande con la sfilata delle barche da Punta della Dogana fino al Ponte di Rialto, dove verrà appesa a testa in giù la grande Pantegana, il simbolo popolare che dà via ai festeggiamenti cittadini.

Da oggi fino al 17 febbraio a Venezia saranno reintrodotte le zone rosse, sia nel centro storico che in terraferma. La decisione è stata presa nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutosi in prefettura.

In alcune aree del centro storico, come nella zona del ponte di Rialto, saranno predisposti percorsi pedonali a senso unico per evitare pericolosi assembramenti e più facili borseggi. Oltre alle normali procedure, nelle zone rosse le forze dell’ordine e della polizia locale utilizzeranno i metal detector per evitare che possano essere introdotte armi da taglio o altri oggetti atti a offendere. Per la sicurezza degli avventori, dopo Crans-Montana, sono previsti maggiori controlli anche in tutti quei locali pubblici che organizzano serate e feste a tema.