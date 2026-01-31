Ultime News

31 Gen 2026 Ora è ufficiale, Youssef Maleh è grigiorosso
31 Gen 2026 Juvi Cremona e Libertas Livorno: sfida di alta intensità al PalaRadi sabato sera
31 Gen 2026 Contrasto alla povertà sanitaria: una mozione FDI per rafforzare la rete territoriale
31 Gen 2026 Sospiro investe nel futuro: nuovo scuolabus in servizio grazie al sostegno locale
31 Gen 2026 Auto in fiamme in Via Milazzo, un cortocircuito come possibile causa
Nazionali

Australian Open, la finale femminile: Sabalenka-Rybakina 4-6 – Diretta

Aryna Sabalenka e Elena Rybakina in campo oggi 31 gennaio per la finale del singolare femminile degli Australian Open 2026. La bielorussa, numero 1 del mondo, affronta la kazaka, testa di serie numero 5, nel match che – in diretta tv e streaming – assegna il titolo nella prima prova stagionale dello Slam. Sabalenka, 27 anni, va a caccia del quinto titolo in un major dopo aver vinto 2 edizioni degli Australian Open e 2 US Open.  

A Melbourne, la bielorussa ha trionfato nel 2023 – battendo proprio Rybakina – e nel 2024. La kazaka, 26 anni, ha trionfato a Wimbledon nel 2022. 

