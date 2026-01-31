Blanco, la foto che fa discutere: in ospedale… completamente nudo

(Adnkronos) –

Blanco è tornato, più o meno. Il cantante, che negli ultimi anni ha passato momenti difficili e che si è riaffacciato alla scena musicale italiana con il singolo ‘Anche a vent’anni si muore’, ha postato una foto che sta facendo il giro del web. Sul proprio profilo Instagram infatti Blanco si è mostrato completamente nudo, ma pixelato, con il corpo contratto in un urlo.

Il dettaglio, che non è potuto sfuggire, è che Blanco si trova in una stanza d’ospedale, condizione che ha allarmato i fan e che ha sollevato domande sullo stato di salute del cantante. “Più vado avanti più mi rendo conto che ho preso dai miei genitori”, è stata l’enigmatica descrizione accompagnata alla foto, che non ha risposto ai dubbi dei fan.

Già negli scorsi mesi il cantante aveva accusato problemi di salute, tanto da saltare alcuni concerti nel mese di settembre. Blanco aveva parlato proprio di “problemi di salute”, non specificandone la natura, ma aggiungendo che non fosero “niente di grave”.