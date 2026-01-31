Ultime News

31 Gen 2026 Ora è ufficiale, Youssef Maleh è grigiorosso
31 Gen 2026 Juvi Cremona e Libertas Livorno: sfida di alta intensità al PalaRadi sabato sera
31 Gen 2026 Contrasto alla povertà sanitaria: una mozione FDI per rafforzare la rete territoriale
31 Gen 2026 Sospiro investe nel futuro: nuovo scuolabus in servizio grazie al sostegno locale
31 Gen 2026 Auto in fiamme in Via Milazzo, un cortocircuito come possibile causa
Nazionali

C’è Posta per Te, stasera 31 gennaio nuova puntata

(Adnkronos) – Stasera, sabato 31 gennaio, torna ‘C’è Posta per Te’. Maria De Filippi conduce il secondo appuntamento in prima serata del people show di Canale 5. 

Al centro del più famoso people show della tv italiana racconti di vita quotidiana, commoventi storie d’amore, momenti di riflessione, divertimento e sorprese raccontate da Maria che, cerca di superare le incomprensioni e arrivare a un lieto fine. 

