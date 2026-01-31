Cremonese, ecco le date delle partite contro il Genoa allo Zini e la Roma all'Olimpico

La Lega Serie A ha definito le date e gli orari delle partite dalla 25ª alla 26ª giornata di campionato della Serie A 2025-26, durante le quali i grigiorossi sfideranno Genoa e Roma. La sfida ai rossoblù si giocherà domenica 15 febbraio alle ore 15:00, mentre quella ai capitolini è in programma alle 20.45 della domenica successiva, il 22 febbraio.

Ecco il calendario della Cremonese aggiornato a partire dalla 23ª giornata:

23ª giornata: Cremonese-Inter, domenica 1° febbraio 2026 ore 18

24ª giornata: Atalanta-Cremonese, lunedì 9 febbraio 2026 ore 18.30

25ª giornata: Cremonese-Genoa, domenica 15 febbraio 2026, ore 15

26ª giornata: Roma-Cremonese, domenica 22 febbraio 2026, ore 20.45

