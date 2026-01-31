Dall’Inghilterra a Cremona con una cassa di Red Bull per Jamie Vardy

L’amore che lega i tifosi inglesi a Jamie Vardy non è una semplice questione di sport, ma una sorta di religione popolare che celebra il “Working class hero” capace di passare dalle fabbriche di apparecchi ortopedici al tetto della Premier League. Questa devozione ha varcato i confini nazionali e da quando Vardy gioca nella Cremonese sta portando appassionati britannici all’ombra del Torrazzo ogni qual volta i grigiorossi giocano in casa.

Oggi, vigilia di Cremo-Inter, due sostenitori di Vardy sono arrivati direttamente dall’Inghilterra fino al cancello del Centro Sportivo Giovanni Arvedi, quartier generale della grigiorosso, per un tributo decisamente fuori dagli schemi: un saluto, due battute non ripetibili e un regalo, una cassa di Red Bull.

“Diavolo ragazzi, ho bevuto del caffè neanche 15 minuti fa” ha esordito scherzando Vardy. L’attaccante si è concesso per autografi e foto di rito, poi i saluti dei due tifosi: “Grazie per il tempo che ci stai concedendo Jamie, significa molto per noi. Ci rivediamo allo stadio domani”.

Il legame tra l’attaccante e la bevanda energetica è ormai leggendario, parte integrante di quel rituale pre-partita a base di caffeina che lo ha reso un’icona della resistenza “old school” in un calcio sempre più ossessionato dai regimi ferrei. Proprio per onorare questa tradizione, i due fan si sono presentati a Cremona consegnandogli personalmente una cassa della sua bevanda preferita, un gesto che unisce la goliardia britannica al sincero affetto per un giocatore che non ha mai dimenticato le sue radici.

