E’ morto Demond Wilson, star della sitcom ‘Sanford and Son’

È morto all’età di 79 anni Demond Wilson, attore statunitense diventato celebre per il ruolo di Lamont Sanford, il figlio di Fred Sanford, nella popolare sitcom della “Sanford and Son” (1972-77). L’attore è deceduto venerdì mattina nella sua abitazione di Palm Springs, in California, a causa di complicazioni legate a un tumore. A dare la notizia è stato il figlio, Demond Wilson Jr., che ha dichiarato al sito Tmz: “Lo amavo. È stato un grande uomo”.

Nato a Valdosta, in Georgia, il 13 ottobre 1946, Grady Demond Wilson è cresciuto a New York, dove ha studiato danza e si è esibito fin da giovanissimo, debuttando all’Apollo Theater di Harlem. Proveniente da una famiglia afroamericana profondamente religiosa, da ragazzo ha anche svolto il servizio di chierichetto. Tra il 1966 e il 1968 ha prestato servizio militare in Vietnam con la 4/a Divisione di Fanteria, rimanendo ferito. Tornato negli Stati Uniti, ha ripreso la carriera artistica lavorando a Broadway, per poi trasferirsi a Hollywood, dove ha ottenuto ruoli in serie televisive come “Missione impossibile” e in film come “L’organizzazione sfida l’ispettore Tibbs” (1971), accanto a Sidney Poitier.

Il grande successo arriva nel 1972 con “Sanford and Son”, in cui interpreta Lamont Sanford per 135 episodi fino al 1977. Durante l’uscita temporanea di scena di Redd Foxx per una disputa contrattuale, Wilson rimase l’unico protagonista della serie. In seguito recitò nella sitcom “Baby… I’m Back!” (1978) e fu protagonista della versione afroamericana de “La strana coppia”, nel ruolo di Oscar Madison, tra il 1982 e il 1983.

Parallelamente alla carriera di attore, Wilson si è dedicato alla scrittura, pubblicando numerosi libri di ispirazione cristiana e saggi critici sul movimento New Age. Nel 2009 ha dato alle stampe l’autobiografia “Second Banana: The Bittersweet Memoirs of the Sanford & Son Years”, in cui ha raccontato il dietro le quinte della celebre sitcom, sottolineandone l’importanza storica per la rappresentazione afroamericana in televisione.

Sposato con ‘ex modella Cicely Johnston, Wilson era amico d’infanzia del cestista Charlie Scott, membro della Basketball Hall of Fame. Dopo una lunga pausa dalle scene, era tornato a recitare nel 2023 nel film drammatico “Eleanor’s Bench”, segnando la sua ultima apparizione sullo schermo. (di Paolo Martini)