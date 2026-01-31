Ultime News

31 Gen 2026 Carcere, invasione di scarafaggi: "Situazione folle, si vive in condizioni disumane"
31 Gen 2026 Eppur si muove: in arrivo nuove attività in corso Pietro Vacchelli
31 Gen 2026 I grigiorossi convocati per Cremo-Inter: tante assenze per mister Nicola
31 Gen 2026 Dall’Inghilterra a Cremona con una cassa di Red Bull per Jamie Vardy
31 Gen 2026 Vanoli in trasferta in Sardegna con la Dinamo Sassari in cerca di punti preziosi
Nazionali

Napoli, grave infortunio per Di Lorenzo: esce in barella contro la Fiorentina

(Adnkronos) –
Grave infortunio per Giovanni Di Lorenzo. Oggi, sabato 31 gennaio, il terzino del Napoli è uscito in barella durante il primo tempo della sfida contro la Fiorentina, valida per la 23esima giornata di Serie A. Al minuto 29, con il risultato fermo sull’1-0, Di Lorenzo è andato a saltare sugli sviluppi di un calcio d’angolo per contrastare un giocatore viola, ma si è fatto male ricadendo sul terreno di gioco. 

Il terzino della Nazionale ha infatti appoggiato male la gamba, infortunandosi al ginocchio. Immediato l’intervento dello staff tecnico del Napoli, con il giocatore che è stato trasportato fuori dal campo in barella ed è stato caricato in ambulanza. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi, con Conte che dopo un consulto con i propri collaboratori ha inserito al suo posto Olivera. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...