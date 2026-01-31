Oggi i funerali dei genitori di Carlomagno, ad Anguillara è lutto cittadino

(Adnkronos) – Oggi, sabato 31 gennaio, ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, si terranno i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno, in carcere con l’accusa di aver ucciso la moglie Federica Torzullo. Pasquale Carlomagno e Maria Messenio erano stati trovati morti impiccati nella loro casa sabato scorso e sui loro corpi erano state effettuate le autopsie. In occasione delle esequie, previste per le ore 14, il sindaco Angelo Pizzigallo ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata.

“La Comunità di Anguillara Sabazia è chiamata a stringersi in un silenzio composto e rispettoso davanti a una tragedia che ha colpito nel profondo la nostra coscienza collettiva”, ha scritto su Facebook il primo cittadino. “Questo lutto – ha scritto – non è solo il dolore di una famiglia, ma una ferita che attraversa l’intera città”.

“Desidero ricordare Maria Messenio con profondo affetto e sincera riconoscenza – aggiunge – Donna delle istituzioni, già assessore alla Sicurezza della mia amministrazione, ha servito Anguillara Sabazia con dedizione, senso del dovere e attenzione autentica verso i cittadini. Il suo impegno, la sua presenza discreta ma ferma, il suo amore per questa città restano patrimonio morale della nostra comunità. Accanto a lei, Pasquale Carlomagno, marito e padre, uomo riservato e legato ai valori familiari, che ha condiviso con Maria un percorso di vita fatto di sacrifici, dignità e legami profondi. La loro perdita, maturata in un contesto di dolore indicibile, ci impone rispetto, silenzio e umanità. Invito tutta la cittadinanza, le istituzioni, le associazioni e gli esercizi commerciali a partecipare al lutto cittadino con gesti di raccoglimento, sospendendo ove possibile le attività ludiche e ricreative durante le ore delle esequie, in segno di vicinanza e cordoglio”.

”Nel rispetto della volontà della famiglia, si chiede espressamente a televisioni, giornali e operatori dell’informazione di mantenere un comportamento improntato alla massima discrezione, rispetto e sobrietà e di non interferire con il raccoglimento della cerimonia e con la riservatezza dei familiari e dei presenti durante lo svolgimento del funerale – ha continuato il sindaco – A maggior ragione sono vietate riprese e registrazioni video all’interno della Chiesa. Confido nel senso di responsabilità e nella sensibilità di tutti, affinché questo momento resti un tempo di silenzio, rispetto e umana pietà. Sono certo che Anguillara Sabazia saprà dimostrare, anche questa volta, il suo volto più autentico: quello di una comunità che sa stringersi nel silenzio e nel rispetto. Anguillara Sabazia si ferma, riflette, si stringe e ricorda”.

Il sindaco ha anche chiarito che “l’amministrazione comunale procederà alla proclamazione di lutto cittadino in memoria di Federica Torzullo, in occasione delle sue esequie, non appena sarà comunicata la relativa data ufficiale”.