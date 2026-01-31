Ultime News

Scontri a corteo per Askatasuna, petardi e bombe carta contro le forze dell’ordine

(Adnkronos) –
Scontri a Torino durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna,del 18 dicembre scorso. Petardi e bombe carta sono stati lanciati contro le forze dell’ordine che, in risposta, hanno effettuato un fitto lancio di lacrimogeni per riportare la situazione sotto controllo. 

I disordini sono scoppiati quando il corteo è arrivato nei pressi di largo Rivella e ha girato lungo Corso Regina Margherita per raggiungere la sede di Askatasuna. A quel punto un gruppo di manifestanti a volto coperto riconducibili all’area anarchica e antagonista ha cominciato a lanciare petardi, bombe carta e fuochi d’artificio all’indirizzo delle forze dell’ordine, che hanno risposto con un fitto lancio di lacrimogeni. 

Un gruppo di manifestanti a volto coperto ha raggiunto le vie laterali allo stabile sgomberato e sta continuando a lanciare contro le forze dell’ordine bombe carta, fumogeni e artifizi pirotecnici utilizzando anche tubi di metallo come mortai. Nel corso degli scontri sono stati dati alle fiamme anche alcuni cassonetti dei rifiuti. Nel tentativo di far arretrare i manifestanti le forze dell’ordine sono avanzate lungo corso Regina sia a piedi, sia utilizzando l’idrante e i lacrimogeni. 

