Ultime News

31 Gen 2026 Ok all'espansione di Katoen, respinta l'osservazione di Legambiente
31 Gen 2026 Cremonese alla ricerca di una partita senza sbavature contro l'Inter
31 Gen 2026 “Le vite delle donne contano”: un libro che analizza il legame tra immigrazione e violenza
31 Gen 2026 Legge su violenza sessuale, Guerreschi: “Eliminare consenso rende riforma inutile”
31 Gen 2026 L'AI ha un'etica? Il neuroscienziato Marcello Ienca a "24 Minuti"
Nazionali

Springsteen suona a sorpresa a Minneapolis, sulla chitarra ‘Arrest the President’

(Adnkronos) – Bruce Springsteen a sopresa sul palco di un evento di raccolta fondi per Renee Good e Alex Pretti (i due attivisti uccisi dall’Ice nei giorni scorsi), organizzato nello storico locale First Avenue nel centro di Minneapolis. Le voci su una sua possibile presenza del Boss erano circolate già nelle ore precedenti, dopo che Springsteen aveva pubblicato il nuovo brano dedicato proprio alla dura repressione delle proteste nella città, ‘Streets of Minneapolis’.  

 

Springsteen, che aveva un’eloquente frase anti-Trump sulla chitarra, “Arrest The President”, ha dato vita ad un applauditissimo set, cantato alcune delle sue canzoni più note (compresa ‘The Gosth of Tom Joad’, accompagnato anche dalla chitarra di Tom Morello) e una versione molto suggestiva, chitarra e voce, della nuova ‘Streets of Minneapolis’. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...