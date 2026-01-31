Ultime News

Torino, chi è l’agente aggredito nel corteo per Askatasuna

(Adnkronos) – Si chiama Alessandro Calista, ha 29 anni ed è un agente del reparto Mobile di Padova. E’ il poliziotto che a Torino, nella guerriglia scatenata da partecipanti al corteo per Askatasuna, è stato aggredito brutalmente da decine di persone con il volto coperto. Calista, sposato e padre di un figlio, è stato preso a calci e colpito a martellate da un gruppo di individui. L’agente, ormai privo del casco, è riuscito a sottrarsi al linciaggio ed è stato soccorso da un collega. 

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani hanno sentito al telefono il poliziotto. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiamato il ministro Piantedosi, per chiedergli di trasmettere la sua solidarietà all’agente aggredito e a tutti gli agenti delle forze dell’ordine che hanno subito violenze. Lo si apprende dal Quirinale. 

“Il collega ha avuto ferito alle costole e al polpaccio, è stato preso a martellate. C’era anche una chiave inglese che” nell’aggressione “è caduta da qualche parte. Sono stati dei terroristi che stanno cercando il morto”, ha detto Pasquale Griesi, segretario Fsp Polizia di Stato, intervenendo a 4 di sera su Rete4. 

