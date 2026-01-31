Ultime News

31 Gen 2026 Carcere, invasione di scarafaggi: "Situazione folle, si vive in condizioni disumane"
31 Gen 2026 Eppur si muove: in arrivo nuove attività in corso Pietro Vacchelli
31 Gen 2026 I grigiorossi convocati per Cremo-Inter: tante assenze per mister Nicola
31 Gen 2026 Dall’Inghilterra a Cremona con una cassa di Red Bull per Jamie Vardy
31 Gen 2026 Vanoli in trasferta in Sardegna con la Dinamo Sassari in cerca di punti preziosi
Nazionali

Valeria Graci, la difficile separazione dall’ex marito: “Le cicatrici rimangono ma fortificano”

(Adnkronos) – Un passato che ha lasciato tante cicatrici. Valeria Graci, ospite oggi 31 gennaio a Verissimo, ha parlato della difficile separazione dall’ex marito: anni fa aveva rivelato di essere stata vittima di violenza psicologica. “Lascio alla giustizia il tempo di portare avanti le cose. I rapporti sono diversi adesso, il tempo cura un po’, le cicatrici rimangono, però fortificano tantissimo”, ha detto l’attrice comica nel salotto di Silvia Toffanin.  

Ma a distanza di anni Valeria Graci ha assunto una nuova consapevolezza: “Se non avessi vissuto quei momenti, quelle difficoltà, oggi non sarei la donna che sono. Qualcuna l’ho superata, qualcuna la combatto ancora, ma mi hanno aiutato a diventare la donna forte che sono oggi e che non permetterà più a nessuno di mangiarle in testa”. 

Valeria Graci ora è felice: ha ritrovato l’amore. “La vita torna a sorprenderti quando meno te lo aspetti. Quando pensi che non ci sia più niente che ti possa stupire si fanno degli incontri. L’incontro con Antonio è stato magico, sono molto innamorata”, ha detto Graci che ha rivelato come il loro incontro è stato un vero e proprio “colpo di fulmine”.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...