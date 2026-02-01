Ultime News

Australian Open, la chiusura del tetto durante la finale fa infuriare Alcaraz

(Adnkronos) –
Polemiche durante la finale degli Australian Open 2026 tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Oggi, domenica 1 febbraio, al termine del secondo set, il tennista spagnolo si è lamentato con il giudice di sedia per la parziale chiusura del tetto della Rod Laver Arena.  

Durante il colloquio con l’arbitro, Alcaraz ha chiesto perché i due giocatori non fossero stati avvertiti, chiedendo di comunicargli in anticipo le scelte dell’organizzazione, che influiscono necessariamente sulle condizioni di gioco. 

Nei minuti successivi sono intervenuti anche i vertici degli Australian Open, che hanno parlato con Alcaraz e gli hanno spiegato la loro decisione, preventiva, in vista di una serata che a Melbourne potrebbe prevedere vento e pioggia. La spiegazione, in ogni caso, non è sembrata appagare lo spagnolo, che ha illustrato la situazione anche a Djokovic, indicando platealmente proprio il tetto e alzando le spalle. 

 

