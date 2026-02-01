Ultime News

1 Feb 2026 Scontri a Torino, Virgilio: "Violenza criminale". Bergamaschi: "Va contrastata e isolata"
1 Feb 2026 Cremo-Inter, tutto pronto per il big match: tra i cremonesi non manca la fiducia
1 Feb 2026 Verso Cremonese-Inter: curiosità, numeri, precedenti e statistiche
1 Feb 2026 La contessa, Farinacci, il sequestro: la storia segreta di Villa Medici
1 Feb 2026 Foibe ed esodo istriano-dalmata: incontri nelle scuole per una memoria europea attiva
Nazionali

Australian Open, McEnroe vede Djokovic e si deprime: “Io facevo schifo”

(Adnkronos) – “Pensavo di aver fatto grandi cose. In realtà era una merda”. Firmato, John McEnroe. La leggenda statunitense del tennis guarda il palmares di Novak Djokovic e ridimensiona i propri risultati. Il serbo, 38 anni, ha perso la finale degli Australian Open 2026 e ha fallito l’assalto al 25esimo Slam della propria strepitosa carriera. 

I risultati del fuoriclasse di Belgrado vengono discussi da McEnroe e da Mats Wilander, altro big degli anni ’80 e ’90, su Eurosport. “Ma come fa? E’ impensabile”, dice Wilander che, come McEnroe, in carriera ha conquistato 7 titoli dello Slam. “Ti rendi conto?”, la replica di McEnroe. “Abbiamo 7 titoli dello Slam a testa. Pensavo che fosse un bottino piuttosto buono. Di fatto, è una merda…”. 

