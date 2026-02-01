Ultime News

1 Feb 2026 Maxi controllo interforze e interregionale sui fiumi Adda, Po e Mincio
1 Feb 2026 Stagione Musica del Ponchielli apertura in bellezza con l'orchestra Rai
1 Feb 2026 Cremonese in emergenza: la sfida contro l'Inter si fa sempre più complessa
1 Feb 2026 Centri civici: Francesca Romagnoli annuncia nuove linee guida per l'uso degli spazi
31 Gen 2026 Capolavoro Juvi: batte anche Livorno 79 a 76 al termine di una gara spigolosa
Nazionali

Australian Open, oggi la finale Alcaraz-Djokovic – Diretta

(Adnkronos) – È tempo di finale agli Australian Open 2026. Oggi, sabato 31 gennaio, Carlos Alcaraz sfida Novak Djokovic – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto dello Slam di Melbourne, a cui i due tennisti sono arrivati al termine di due estenuanti battaglie in semifinale. Lo spagnolo, numero uno del ranking, ha battuto Alexander Zverev in cinque set, resistendo anche ai crampi, mentre il serbo, quarto del ranking Atp ha battuto Jannik Sinner in altrettanti parziali. 

Sinner lascia quindi il trono degli Australian Open, dopo aver vinto nel 2024 e 2025. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...