Breve tregua sull’Italia, poi una lunga fase di maltempo: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Meteo in miglioramento sull’Italia, ma solo per poco. Il vortice protagonista di una nuova intensa ondata di maltempo al Sud si allontana verso la Grecia, segnando una tregua su buona parte del nostro Paese. Ma la calma sarà molto breve. Già a metà della prossima settimana, infatti, attese piogge e nevicate che daranno il via a una lunga fase di maltempo sulla Penisola. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, domenica 1 febbraio, e per i giorni a venire.

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che il tempo è destinato a migliorare, ma allo stesso tempo questa finestra di stabilità durerà davvero poco.

Domenica di sole su gran parte del Centro-Nord, ancora residue piogge e qualche temporale invece all’estremo Sud, in Sardegna e sul basso Adriatico a causa della coda del vortice mediterraneo che farà sentire in parte i suoi ultimi effetti.

Ma il sole che terrà compagnia a mezza Italia è destinato a nascondersi dietro le nuvole già da lunedì sulle regioni di Nord-Ovest, per l’arrivo di una fase di maltempo prolungato che si farà sentire con decisione martedì.

La porta atlantica infatti non ha intenzione di chiudersi e una nuova e intensa perturbazione raggiungerà presto il nostro Paese. Nella giornata di lunedì sono attesi i primi piovaschi sulla Liguria con neve a bassa quota al Nord-Ovest. Ma sarà martedì la giornata più perturbata con precipitazioni abbondanti su tutto il Centro-Nord, nevose fino in pianura sul Piemonte. Occhi puntati su Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Accumuli pluviometrici da attenzionare invece su Liguria e Triveneto dove alcune zone potrebbero tranquillamente superare i 100 mm in 24 ore. Nella giornata di mercoledì poi le piogge colpiranno anche il Centro-Sud.

Ottime notizie invece per le Olimpiadi; questo fronte atlantico porterà un altro carico abbondante di neve sulle Dolomiti.

Mentre da noi il flusso atlantico continua a dominare la scena, oltreoceano è un weekend da record. Il gelo che ha paralizzato gli USA si è spinto fino a latitudini insolite, addirittura in Florida, portando valori intorno allo zero fino a Miami, sotto zero invece a Tampa Bay e Port Canaveral. Un po’ come se da noi queste temperature si raggiungessero sulla costa delle Canarie.

Domenica 1. Al Nord: poco nuvoloso. Al Centro: a tratti instabile sull’Abruzzo, meglio altrove. Al Sud: maltempo, più stabile in Campania.

Lunedì 2. Al Nord: coperto al Nord-Ovest, meglio altrove. Al Centro: sereno, nuvoloso in Sardegna. Al Sud: poco nuvoloso.

Martedì 3. Al Nord: piogge e rovesci, neve a bassa quota sul Piemonte. Al Centro: nuvoloso, piogge in Toscana e Lazio verso sera. Al Sud: poco nuvoloso.

Tendenza: mercoledì 4 maltempo su Triveneto e Centro-Sud Italia.