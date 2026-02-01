Due valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, soccorsi in azione

(Adnkronos) – Due valanghe questo pomeriggio sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e a Casera Razzo. In entrambi i casi sono in corso le verifiche per possibili persone coinvolte. La Sores ha attivato i due elicotteri dell’elisoccorso regionale, l’elicottero della Protezione Civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la guardia di finanza e i vigili del fuoco.