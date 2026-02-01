Ultime News

1 Feb 2026 La Cremonese lotta e non molla, ma allo Zini l’Inter passa 2-0
1 Feb 2026 Sassari prende il largo, la Vanoli resiste a tratti ma cede 104 a 86
1 Feb 2026 Carnevale di Pescarolo, buona la prima tra carri, maschere e tanta partecipazione
1 Feb 2026 Fuori dai giorni della merla, anche nel cremonese rinnovati i tradizionali riti con canti e falò
1 Feb 2026 "Vite da prof": il nuovo podcast sulla radio del Torriani
Due valanghe tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, soccorsi in azione

(Adnkronos) – Due valanghe questo pomeriggio sulle montagne tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, a Sella Nevea e a Casera Razzo. In entrambi i casi sono in corso le verifiche per possibili persone coinvolte. La Sores ha attivato i due elicotteri dell’elisoccorso regionale, l’elicottero della Protezione Civile, le stazioni di Cave del Predil e di Forni Avoltri, la guardia di finanza e i vigili del fuoco. 

