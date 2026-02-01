Ultime News

1 Feb 2026 Educazione affettiva a scuola, Ceraso: "Alleanza educativa senza strumentalizzazioni"
1 Feb 2026 Maxi controllo interforze e interregionale sui fiumi Adda, Po e Mincio
1 Feb 2026 Stagione Musica del Ponchielli apertura in bellezza con l'orchestra Rai
1 Feb 2026 Cremonese in emergenza: la sfida contro l'Inter si fa sempre più complessa
1 Feb 2026 Centri civici: Francesca Romagnoli annuncia nuove linee guida per l'uso degli spazi
Gianduiotti da Vannacci all’agente aggredito negli scontri al corteo per Askatasuna

(Adnkronos) – Una scatola di gianduiotti da parte di Roberto Vannacci all’agente aggredito ieri negli scontri di Torino durante il corteo per Askatasuna. A consegnare il regalo ad Alessandro Calista, 29 anni, l’agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, attualmente ricoverato all’Ospedale Molinette di Torino insieme a un collega, è stato Mario Borghezio, ex europarlamentare della Lega Nord, che ora aderisce ai circoli che sostengono il generale.  

“Ho vissuto sulla mia pelle le intemperanze degli antagonisti e le scene che ho visto ieri mi hanno fatto ribollire il sangue”, ha detto Borghezio, che si è definito “vannacciano convinto”, parlando con i giornalisti all’ingresso dell’ospedale.  

