1 Feb 2026 Scontri a Torino, Virgilio: "Violenza criminale". Bergamaschi: "Va contrastata e isolata"
1 Feb 2026 Cremo-Inter, tutto pronto per il big match: tra i cremonesi non manca la fiducia
1 Feb 2026 Verso Cremonese-Inter: curiosità, numeri, precedenti e statistiche
1 Feb 2026 La contessa, Farinacci, il sequestro: la storia segreta di Villa Medici
1 Feb 2026 Foibe ed esodo istriano-dalmata: incontri nelle scuole per una memoria europea attiva
Incidente mortale a Roma, 18enne travolto e ucciso da un’auto

(Adnkronos) – Un 18enne è stato investito e ucciso a Roma, in via Filippo Fiorentini al Tiburtino. E’ successo ieri nella tarda serata. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti in prossimità del civico 7. Il ragazzo, italiano, è stato investito da un 32enne, anche lui di nazionalità italiana, che si trovava alla guida di una Smart. Inutili i soccorsi per il 18enne, che è deceduto sul posto. 

Il veicolo è stato posto sotto sequestro e il conducente accompagnato presso l’ospedale per essere sottoposto ai test di rito. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono in carico ai caschi bianchi del VI Gruppo Torri. 

