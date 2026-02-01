Ultime News

1 Feb 2026 La Cremonese lotta e non molla, ma allo Zini l’Inter passa 2-0
1 Feb 2026 Sassari prende il largo, la Vanoli resiste a tratti ma cede 104 a 86
1 Feb 2026 Carnevale di Pescarolo, buona la prima tra carri, maschere e tanta partecipazione
1 Feb 2026 Fuori dai giorni della merla, anche nel cremonese rinnovati i tradizionali riti con canti e falò
1 Feb 2026 "Vite da prof": il nuovo podcast sulla radio del Torriani
Milano, sparatoria in zona Rogoredo tra rapinatore e polizia: l’uomo è gravissimo

(Adnkronos) – Sparatoria questo pomeriggio a Milano, in piazza Mistral, zona Rogoredo, tra un rapinatore e la polizia. L’uomo è stato colpito ed è gravissimo. 

L’uomo avrebbe aggredito con una botta in testa una guardia giurata e gli avrebbe sottratto l’arma. Allertate dalla guardia giurata, le forze dell’ordine si sono recate sul posto, dove il rapinatore, alla vista della volante, ha aperto il fuoco contro l’auto blindata. I poliziotti, illesi, hanno risposto al fuoco ferendolo.  

Il ferito si trova in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe stato colpito alla testa e a un braccio. La prognosi resta riservata, gli approfondimenti sono in corso. 

