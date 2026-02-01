Roma, cade albero in via dei Fori Imperiali: 3 feriti lievi

(Adnkronos) – Un albero è caduto intorno alle 13.30 in via dei Fori Imperiali a Roma, altezza del Foro di Traiano. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve e trasportate dal 118 in ospedale. I vigili del fuoco stanno rimuovendo la chioma del pino per accertare che non vi siano altre persone coinvolte. Sul posto Polizia Roma Capitale e i carabinieri del Comando di piazza Venezia che stanno fornendo ausilio.