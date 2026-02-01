Ultime News

1 Feb 2026 Carnevale di Pescarolo, buona la prima tra carri, maschere e tanta partecipazione
1 Feb 2026 Fuori dai giorni della merla, anche nel cremonese rinnovati i tradizionali riti con canti e falò
1 Feb 2026 "Vite da prof": il nuovo podcast sulla radio del Torriani
1 Feb 2026 Violenza a Torino, Portesani presenta ordine del giorno: "Prendere le distanze"
1 Feb 2026 Scontri a Torino, Virgilio: "Violenza criminale". Bergamaschi: "Va contrastata e isolata"
Nazionali

Roma, cade albero in via dei Fori Imperiali: 3 feriti lievi

(Adnkronos) – Un albero è caduto intorno alle 13.30 in via dei Fori Imperiali a Roma, altezza del Foro di Traiano. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve e trasportate dal 118 in ospedale. I vigili del fuoco stanno rimuovendo la chioma del pino per accertare che non vi siano altre persone coinvolte. Sul posto Polizia Roma Capitale e i carabinieri del Comando di piazza Venezia che stanno fornendo ausilio. 

