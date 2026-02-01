Ultime News

1 Feb 2026 La Cremonese lotta e non molla, ma allo Zini l’Inter passa 2-0
1 Feb 2026 Sassari prende il largo, la Vanoli resiste a tratti ma cede 104 a 86
1 Feb 2026 Carnevale di Pescarolo, buona la prima tra carri, maschere e tanta partecipazione
1 Feb 2026 Fuori dai giorni della merla, anche nel cremonese rinnovati i tradizionali riti con canti e falò
1 Feb 2026 "Vite da prof": il nuovo podcast sulla radio del Torriani
Nazionali

Serie A, oggi Cremonese-Inter – Diretta

(Adnkronos) –
Inter torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 1 febbraio, i nerazzurri affrontano la Cremonese – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 23esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla vittoria contro il Borussia Dortmund in Champions League, che è valsa la qualificazione ai playoff, mentre in campionato aveva battuto il Pisa 6-2 a San Siro. Quella di Nicola invece ha perso contro il Sassuolo nell’ultimo turno. 

Nel prossimo turno di Serie A, l’Inter affronterà la trasferta contro il Sassuolo, la Cremonese invece sarà di scena a Bergamo per sfidare l’Atalanta. 

 

