Traoré diventa Hulk, maxi rissa in Chelsea-West Ham

(Adnkronos) – Meglio non provocare Adama Traoré. L’attaccante spagnolo del West Ham è da ieri il protagonista assoluto di video e meme su X dopo la prova di forza – letterale – nel finale del derby perso 3-2 contro il Chelsea. Traoré, 31 anni, è appena arrivato agli Hammers nel mercato invernale e ha trovato subito il modo di lasciare il segno nella sentitissima sfida con i blues. Avanti 2-0 a Stamford Bridge, il West Ham è stato rimontato e sconfitto in extremis. Il Chelsea ha trovato il gol del 3-2 nel recupero e gli ultimi minuti del match sono diventati una corrida. 

 

 

Traoré, in un duello nei pressi della bandierina, ha ‘accompagnato’ Cucurella sul fondo afferrando e scaraventando l’esterno dei blues oltre la linea di fondo. Quindi, il gigantesco attaccante si è voltato minacciosamente verso il guardalinee. E qui, con un errore imperdonabile, è entrato in scena Joao Pedro. 

 

 

L’attaccante del Chelsea ha avuto la brillante idea di spingere Traoré alle spalle. Lo spagnolo si è girato e ha iniziato a ‘caricare’: lo sguardo di Joao Pedro, terrorizzato, rimbalza da un post all’altro. In campo, nel giro di pochi secondi, è successo di tutto: accenno di maxirissa, mani al collo assortite, caos totale. Joao Pedro, almeno, si è salvato. 

