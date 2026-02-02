Alquati: "Dopo i fatti di Torino, rafforzare tutela per agenti Polizia Locale"

Forze di centrodestra unite nel chiedere anche al Comune di Cremona di rafforzare le tutele per gli agenti di Polizia Locale, dopo i fatti di Torino.

La capogruppo della Lega Jane Alquati presenta un ordine del giorno che impegna l’amministrazione comunale a mettere in atto iniziative di tutela fisica e psicologica degli Agenti di Polizia Locale.

“I fatti accaduti destano profonda preoccupazione per la sicurezza degli operatori e

della comunità stessa . afferma Alquati – le forze dell’ordine svolgono un ruolo essenziale nella tutela dell’ordine pubblico”, aggiunge Alquati che nell’odg chiede l’impegno formale dell’amministrazione Vrgilio a “valutare e attivare, compatibilmente con le competenze e le risorse economiche disponibili,

iniziative di supporto formativo, operativo e psicologico per il personale di Polizia Locale; verificare, in collaborazione con le competenti autorità, le misure di tutela e protezione del

personale in servizio; valutare iniziative formative e di aggiornamento sulla gestione delle situazioni a rischio per il personale di polizia locale (gestione conflitti, tecniche di de-escalation, sicurezza personale); proporre interventi organizzativi o strumentali, compatibilmente con le competenze comunali e con le risorse disponibili, finalizzati a migliorare la sicurezza degli operatori (es. dotazioni personali, protocolli operativi, collaborazione tecnologica con le forze di polizia statali)”.

L’odg si chiude con la richeista di dare conto al Consiglio comunale delle iniziative assunte, entro 30 giorni.

© Riproduzione riservata