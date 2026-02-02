Ultime News

2 Feb 2026 "Angeli di Luce", il progetto anti-bullismo del Torriani
2 Feb 2026 Ora è ufficiale, Sebastiano Luperto è un nuovo difensore della Cremonese
2 Feb 2026 Giornata della Vita Consacrata: il decennale di Mons. Napolioni a Cremona
2 Feb 2026 Audero rassicura e ringrazia: “Sto bene, spero diminuiscano questi episodi”
2 Feb 2026 Scuola Castelverde, l'impresa assicura: fine lavori entro un mese
Nazionali

Bologna, è morta in ospedale la 12enne caduta venerdì scorso dal quarto piano

(Adnkronos) – E’ morta la ragazzina di 12 anni che venerdì scorso era precipitata dal quarto piano di un palazzo a Bologna. Al momento della tragedia la 12enne si trovava in casa con i genitori. Scattato l’allarme, la giovane è stata trasportata in condizione critiche in ospedale.  

Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia di Bologna. In base alle prime verifiche si tratterebbe di un tragico incidente.  

