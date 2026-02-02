Borse di studio di Credito Padano, premiati i giovani meritevoli

Si è svolta sabato pomeriggio, nella Sala Convegni del Cremona Palace Hotel di Costa Sant’Abramo la tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio di Credito Padano, iniziativa che ogni anno valorizza l’impegno scolastico delle giovani generazioni appartenenti alle famiglie delle persone socie o dipendenti della Banca.

All’evento hanno preso parte i vertici dell’Istituto e un ospite d’eccezione: Efrem Morelli, pluripremiato nuotatore cremonese, atleta della Canottieri Baldesio e delle Fiamme Oro, reduce dalle Paralimpiadi di Singapore 2025, dove ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 metri rana.

Nel suo intervento, il Presidente Arnaldo Ghisotti ha ribadito il valore profondo di un’iniziativa che, per una BCC fortemente radicata nel territorio, rappresenta molto più di un riconoscimento formale. Premiare il merito significa investire nelle persone e nel loro futuro, sostenendo percorsi di crescita che uniscono studio, responsabilità e partecipazione attiva alla vita della comunità. Il Presidente ha inoltre sottolineato come l’impegno personale debba sempre accompagnarsi alla ricerca del bene comune, ricordando che il progresso autentico nasce dal sentirsi parte di una comunità viva, capace di migliorarsi grazie a idee nuove e azioni concrete.

Particolarmente apprezzato l’intervento di Efrem Morelli, la cui storia personale e sportiva rappresenta un esempio di determinazione e resilienza. Rimasto su una sedia a rotelle in seguito a un incidente durante una gara di motocross oltre vent’anni fa, Morelli ha saputo trasformare una condizione di difficoltà in una nuova opportunità di vita, trovando nello sport – e in particolare nel nuoto – una strada di riscatto e realizzazione personale.

Dialogando con l’atleta, il Direttore Generale Oliviero Sabato ha evidenziato come esperienze simili a quella di Morelli possano essere di grande ispirazione, soprattutto per i giovani. Lo sport, ha ricordato il Direttore, insegna valori fondamentali anche nella vita quotidiana: tenacia, disciplina, spirito di sacrificio e forza interiore, elementi indispensabili per affrontare le sfide e raggiungere i propri obiettivi, nello studio come nel lavoro.

A portare il saluto del Gruppo Giovani Soci di Credito Padano è stato infine Paolo Mutti, che ha raccontato il proprio percorso di partecipazione attiva all’interno della Banca come referente del Gruppo, invitando studentesse e studenti a cogliere le opportunità offerte dalla Community dei Giovani Soci, costituita nel luglio 2024 e già protagonista di iniziative dedicate, in particolare, ai temi dell’educazione finanziaria per diventare cittadini economicamente consapevoli e responsabili.

Ecco i premiati con la Borsa di Studio

Licenza media

Accorsi Sofia, Alessandria Andrea, Amigoni Margherita, Ariberti Gioia, Brugnoli Sofia Barbara, Dester Elisabetta, Ganzerli Vittoria, Grassi Pietro, Maggi Chiara Francesca, Mainardi Alessia, Paolini Aurora, Sala Benedetta, Scapin Angelica, Superti Arianna Esmeralda, Vezzoni Zara, Zambelli Simone.

Maturità

Anelli Matilde, Arrighini Matteo, Biondi Alberto, Bozzoni Angelica, Iacchetti Anna, Lanfredi Riccardo, Masseroli Cesare, Passamonti Andrea, Passeri Lucia, Zorzetti Diego.

Laurea triennale

Anselmi Vanessa, Bellingeri Carlo, Bovarini Matteo, Cristofolini Claudia, Duchi Emanuele, Galli Irene, Gazzina Anna, Lodigiani Giulia, Lui Letizia, Mietto Chiara, Monterosso Aurora, Pegoraro Alex, Pegorini Matteo, Preti Camilla, Romani Lorenzo.

Laurea magistrale

Brusini Leonardo, Buono Martina Nicole, Callini Matteo, Cenicola Lorenzo, Contardi Matteo, Corradi Annalisa, Gerevini Marta, Maffini Camilla, Meanti Luca, Mineri Matilde, Nardi Elisa, Orsi Ilaria, Paini Arianna, Passeri Daniela, Perati Ilaria, Piloni Alessandro, Sanfilippo Clara, Santi Arnaldo, Vaccari Viola, Ventura Margherita.

Elenco delle figlie e dei figli dei dipendenti premiati con un cadeau:

Arisi Maria Vittoria, Benvenuti Anita, Bolzoni Selamawit, Eusebio Elisa, Gatti Filippo, Gatti Sofia, Gorgaini Maria, Tazzoli Chiara, Tedoldi Andrea, Tomasoni Mattia, Zanetti Ginevra

