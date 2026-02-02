Cr Forma, futuri meccanici a lezione alla Ford Youth Academy

Cr.Forma rafforza il proprio legame con il mondo delle imprese e investe sulla formazione specialistica aderendo alla Ford Youth Academy: il progetto formativo promosso da Ford per avvicinare giovani studentesse e studenti al mondo dell’automotive. L’iniziativa offre un’opportunità concreta di crescita professionale, attraverso un percorso formativo all’avanguardia che combina le tecniche di riparazione tradizionali con le competenze avanzate richieste dai veicoli di ultima generazione, incluse le motorizzazioni elettriche e ibride.

La presentazione ufficiale del progetto si è svolta lunedì 20 gennaio presso la sede di Cremona di CrForma, che ha ospitato una delegazione Ford. All’incontro ha partecipato anche il Dealer Ford RS Auto, partner del progetto sul territorio. Durante la mattinata sono stati presentati: il marchio Ford e le opportunità professionali offerte dal settore automotive; la struttura e gli obiettivi della Ford Youth Academy; il valore del progetto per la formazione e l’occupabilità dei giovani.



Il percorso proseguirà ora con tre incontri formativi specialistici, tra febbraio e marzo, riservati alle ragazze e ragazzi delle classi quarte aderenti alla Ford Academy. Le lezioni si svolgeranno in orario extra scolastico e coinvolgeranno anche i docenti di Cr.Forma, in un’ottica di aggiornamento continuo e condivisione delle competenze. I contenuti saranno condivisi dai trainer della Ford Youth Academy e avranno come focus l’elettrificazione e le nuove tecnologie del mondo automotive. A conclusione del progetto, gli studenti avranno inoltre l’opportunità di visitare il Ford Campus – il centro di formazione di Ford con sede a Roma, dove prenderanno parte a un momento di approfondimento dedicato ai temi della meccatronica e dell’innovazione tecnologica. Con questa iniziativa Cr.Forma conferma il proprio impegno nella formazione di alta qualità, costruita insieme alle aziende e orientata a creare reali opportunità professionali per i giovani del territorio.



“Abbiamo accolto con grande entusiasmo questo progetto – la dichiarazione della direttrice della sede di Cremona Daniela Masucci – perché rappresenta un’opportunità concreta per i nostri studenti e per il territorio. La collaborazione con Ford ci consente di offrire ai ragazzi una formazione sempre più specialistica e vicina al mondo del lavoro. Nell’ultimo anno abbiamo rivisto la programmazione didattica e potenziato l’offerta formativa per garantire ai futuri tecnici riparatori veicoli a motore competenze qualificate, in linea con le esigenze del settore automotive e del sistema produttivo locale”.

“Siamo davvero felici di dare il benvenuto a Cr.Forma nel programma di formazione di Ford Youth Academy”, commenta Sabina Grixoni, Direttrice della Comunicazione e delle Relazioni Esterne di Ford Italia. “L’Academy nasce con l’obiettivo di offrire a ragazze e ragazzi l’opportunità di scoprire da vicino il mondo dell’automotive, attraverso l’esperienza diretta sul campo. L’obiettivo è far appassionare i giovani a un mestiere che richiede sempre più specializzazione, e accompagnarli con opportunità concrete nel loro inserimento nel mondo del lavoro. Dal lancio del progetto pilota della Ford Youth Academy nel 2021 sono oltre 70 gli studenti che hanno poi trovato occupazione presso la nostra rete di concessionari, e oltre 160 coloro che hanno completato un tirocinio formativo presso di essi. Numeri che dimostrano la concretezza di questo progetto” .

