Ultime News

2 Feb 2026 Vigili del Fuoco, cambio al vertice A Cremona arriva Pier Nicola Dadone
2 Feb 2026 Portesani: "Consiglio Comunale condanni violenze contro forze dell'ordine"
2 Feb 2026 Angelica Zanacchi a infraROSSI: "Essere sé stessi senza la paura di mostrarlo richiede coraggio"
2 Feb 2026 Alquati: "Dopo i fatti di Torino, rafforzare tutela per agenti Polizia Locale"
2 Feb 2026 Scambi, teatro e progetti internazionali:
le iniziative al liceo Manin
Nazionali

Crans-Montana, Mattarella al Niguarda in visita ai feriti

(Adnkronos) – “Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando i medici dell’ospedale Niguarda di Milano che curano i ragazzi rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana.  

Il capo dello Stato, oggi nel capoluogo lombardo per gli eventi legati alle Olimpiadi di Milano-Cortina, oltre ai medici ha incontrato i familiari dei ragazzi.  

“Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena”, ha affermato Mattarella incontrando i genitori dei ragazzi. Poi il giro nel reparto. 

Ieri un 18enne svizzero è deceduto all’ospedale di Zurigo a causa delle ferite riportate, portando così a 41 morti il bilancio del terribile incendio scoppiato nella notte di Capodanno nel bar Le Constellation.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...