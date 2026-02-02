Il parco Louis Braille meta dei bulli: rifiuti ovunque e giochi per i bimbi danneggiati

Il parco Louis Braille di via Giuseppina meta di bulli. La segnalazione arriva da alcuni residenti che lamentano come ormai la zona sia presa di mira da diversi giorni da giovani vandali che stazionano fino a tarda sera, facendo baccano, danneggiando i giochi per i bambini e lasciando rifiuti ovunque.

Una situazione che sta diventando insostenibile per coloro che abitano nella zona e che hanno paura a portare i bambini a giocare o a far passeggiare i loro cani. Molte le lamentele e gli sfoghi pubblicati sui social dai residenti che chiedono maggiori interventi per garantire la sicurezza del parco.

© Riproduzione riservata