Nel cremonese lo spettacolo della luna piena della neve

Il primo febbraio, anche sulle terre del Grande fiume, e nel resto del cremonese, cremasco e casalasco, ha dato spettacolo ed ha brillato la Luna Piena della Neve, il secondo plenilunio dell’anno. Il nome, ancora una volta, è legato alla tradizione dei nativi americani – nel caso specifico i Dakota – ed è un omaggio alle abbondanti nevicate tipiche di questo mese. Febbraio, infatti, in Nord America è storicamente il più nevoso in assoluto.

Altri nomi comuni noti per il plenilunio di febbraio sono associati ad animali (ad esempio Luna Piena dell’Aquila Calva e Luna Piena dell’Orso) e alle rigide condizioni invernali, alla stregua di Luna Affamata e Luna Ossuta. Le tribù, infatti, pativano molto il gelo del periodo e attendevano con ansia l’arrivo della primavera.

Questa Luna Piena della Neve ha inaugurato il calendario dei fenomeni astronomici più belli che ci attendono nelle prossime quattro settimane. Tra quelli segnalati nella rubrica “Il cielo del mese” dell’Unione Astrofili Italiani figurano tre congiunzioni astrali, fra le quali la migliore in assoluto sarà la spettacolare tripletta con Mercurio, Venere e Saturno, attesa subito dopo il tramonto di lunedì 26.

A febbraio 2026 non sono previsti picchi di sciami meteorici particolarmente significativi, ma potrebbero dare alcune soddisfazioni le correnti minori di Leonidi e Virginidi e le Comae Berenicidi. Non bisogna tuttavia aspettarsi uno Zhr (tasso orario zenitale, il numero di meteore all’ora) notevole, dato che al massimo si parla di 3-5 fiammate luminose nel cielo per i più abbondanti. Da non perdere le osservazioni di due comete, 235P/Linear, che, come spiegato dalla Unione Astrofili Italiani, ha avuto un significativo incremento della luminosità – e 3I/Atlas, il terzo oggetto interstellare mai scoperto caratterizzato da alcune affascinanti anomalie.

Ecco invece quando ci saranno le prossime lune piene: il calendario 2026

Luna Piena del Verme : 3 marzo 2026 (12:38)

Luna Piena Rosa: 1 aprile 2026 (20:13)

Luna Piena dei Fiori: 1 maggio 2026 (09:23)

Luna Piena della Fragola: 31 maggio 2026 (05:45)

Luna Piena del Cervo: 29 giugno 2026 (18:53)

Luna Piena dello Storione: 29 luglio 2026 (03:36)

Luna Piena del Raccolto: 27 agosto 2026 (19:25)

Luna Piena del Raccolto / del Mais: 26 settembre 2026 (04:49)

Luna Piena del Cacciatore: 25 ottobre 2026 (15:13)

Luna Piena del Castoro: 24 novembre 2026 (09:33)

Luna Piena Fredda: 23 dicembre 2026 (01:28)

Eremita del Po, Paolo Panni

© Riproduzione riservata