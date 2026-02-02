Nicolò Govoni porterà la bandiera olimpica alla Cerimonia di Apertura

Sono stati annunciati oggi i portabandiera che accompagneranno la Bandiera Olimpica durante la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 allo Stadio di San Siro il 6 febbraio. Tra le dieci personalità di rilievo internazionale, scelte dal Comitato Olimpico Internazionale e da

Fondazione Milano Cortina 2026, c’è anche Nicolò Govoni.

Nicolò Govoni, classe 1993, è il Presidente e Direttore Esecutivo di Still I Rise. All’età di 20 anni inizia la sua prima missione di volontariato in un orfanotrofio in India, dove resta per quattro anni, durante i quali si laurea in Giornalismo.

Nel 2018 si sposta sull’isola di Samos, in Grecia, e fonda Still I Rise. Nel 2020 Nicolò viene nominato per il Premio Nobel per la Pace per il suo impegno a favore dell’educazione e della protezione dei bambini rifugiati e riceve il Premio CIDU per i Diritti Umani dal Ministero Italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nel 2023 anche l’organizzazione da lui fondata riceve una nomina al Nobel per la Pace. Oggi Nicolò vive in Kenya e dirige le operazioni dell’organizzazione in quattro continenti.

Firmata da Balich Wonder Studio, la Cerimonia unirà sport, musica e spettacolo in una serata irripetibile, capace di riflettere la storia dell’Italia e la sua visione verso il futuro dell’Italia, emozionando il pubblico di tutto il mondo.

