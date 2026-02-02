Scuola Castelverde, l'impresa assicura: fine lavori entro un mese

Si è tenuto nel pomeriggio, in Comune a Castelverde, un tavolo tecnico con l’ufficio comunale e l’impresa edile Diana, impegnata nel completamento dei lavori dell’Istituto comprensivo Ferrari. Il cantiere è stato reso possibile grazie a un finanziamento di 1 milione e 300 mila euro proveniente dai fondi PNRR.

Dopo mesi di stallo dovuti a intoppi amministrativi e burocratici, i lavori sono pronti a ripartire e dovrebbero concludersi a breve. L’assessore alla Scuola, Cinzia Vuoto, ha spiegato che la fine degli interventi è prevista entro un mese. Seguirà poi la fase organizzativa del trasloco e del trasferimento graduale, che dovrebbe concludersi entro le vacanze di Pasqua. Al rientro dalle festività, gli studenti torneranno nella loro sede scolastica.

Gli interventi ancora da completare sono limitati: all’interno restano da ultimare pavimentazione e tinteggiature, mentre all’esterno le opere principali riguardano gronde e zoccolatura.

Nel corso dei lavori si sono registrati rallentamenti dovuti alla presenza di amianto, nuovamente incapsulato e al furto del rame dell’impianto di riscaldamento.

Il cantiere era stato avviato nell’estate del 2024 e i fondi PNRR erano destinati alla messa in sicurezza dell’edificio scolastico. L’affitto dei locali di Sapiens, che hanno ospitato gli studenti nell’ultimo anno e mezzo, è stato garantito fino a marzo.

