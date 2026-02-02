Si scaglia contro un agente: arrestato. Il giudice dispone il divieto di dimora a Cremona

Un 39enne indiano è stato arrestato sabato pomeriggio dagli agenti della Squadra Volante con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. E’ successo al parco del Vecchio Passeggio, dove l’uomo si trovava in compagnia di altre due persone.

Ad un controllo della polizia, il 39enne, regolare, ha mostrato i documenti, ma poi si è innervosito ed è diventato ostile e non collaborativo, proferendo dapprima frasi oltraggiose nei confronti degli agenti per poi aggredirli fisicamente. In particolare l’uomo si è scagliato contro il capo pattuglia, che è stato spintonato ed è finito a terra. Il poliziotto ha dovuto far ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso che gli hanno diagnosticato una prognosi di cinque giorni per una contusione al ginocchio.

Una volta in Questura, dove è stato accompagnato, l’indiano se l’è presa anche con una poliziotta, che è stata minacciata. “Tanto ti faccio vedere a te e a tutta la tua famiglia”, le avrebbe detto il 39enne, che in aula, nel processo per direttissima, ha negato.

Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto il divieto di dimora a Cremona. Il legale dell’arrestato, l’avvocato Laura Negri, ha chiesto i termini a difesa, e l’udienza è stata aggiornata al prossimo 27 aprile.

Tenuto conto dei numerosi precedenti penali alle spalle dello straniero per reati in materia di stupefacenti e porto di oggetti atti ad offendere, il questore di Cremona Carlo Ambra ha adottato un provvedimento di “trattenimento presso un Centro per Rimpatri” per la sua espulsione dal territorio nazionale.

