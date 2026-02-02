Soroptimist International d’Italia, il bando “Women Driving Progress”

Soroptimist International d’Italia apre il bando per l’edizione 2026 di “Women Driving Progress”, il corso di alta formazione in leadership realizzato in collaborazione con la SDA Bocconi School of Management e rivolto a giovani laureate di talento. Il programma, completamente gratuito per le partecipanti selezionate, è pensato per fornire a una nuova generazione di donne gli strumenti necessari a guidare il progresso sociale ed economico in contesti complessi e in continua evoluzione.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Soroptimist International d’Italia per la promozione dell’empowerment femminile attraverso la formazione, riconosciuta come leva essenziale per la crescita professionale e per lo sviluppo della società. Il corso risponde alla crescente esigenza di modelli di leadership capaci di coniugare competenze manageriali, consapevolezza del contesto e responsabilità sociale. In particolare, il programma si propone di offrire strumenti di analisi per comprendere le dinamiche socio-economiche contemporanee; sostenere lo sviluppo professionale e di carriera delle giovani donne; favorire la costruzione di uno stile di leadership autentico, etico, inclusivo e orientato all’impatto.

