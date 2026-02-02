Ultime News

Cronaca

Treni, per i pendolari inizio settimana nero: fino a 200 minuti di ritardo

A causa di un guasto importante sulla linea, alcuni convogli diretti a Milano hanno accumulato ritardi record. A discapito di pendolari e studenti

Il tabellone dei ritardi lunedì mattina
Fill-1

Un lunedì mattina nero per i pendolari cremonesi alle prese con i ritardi dei convogli sulla linea Mantova-Cremona-Milano. Proprio all’inizio della settimana olimpica. A causa di un guasto importante sulla linea alcuni convogli diretti a Milano hanno accumulato fino a 200 minuti di ritardo.

In ritardo il treno 2158, che avrebbe dovuto partire da Bozzolo alle 7.01 per essere a Milano alle 8.42. E ancora tutti i convogli a seguire. Ritardi anche sulla linea che collega Cremona a Treviglio. E ancora, treni cancellati e soppressi con i conseguenti disagi per i pendolari che si devono recare al lavoro o all’università.

In aggiunta al guasto dalle ore 3 di lunedì 2 febbraio alle ore 2 di martedì 3 febbraio è in atto uno sciopero del personale di Trenord. I treni regionali e suburbani in Lombardia e nelle regioni limitrofe, si legge sul sito di Trenitalia, “possono subire variazioni”.

Secondo l’ente sarebbero confermate, seppur con ritardi, le fasce orarie di garanzia dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.

