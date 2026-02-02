Vigili del Fuoco, cambio al vertice A Cremona arriva Pier Nicola Dadone

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona ha ufficializzato la nomina dell’ingegnere Pier Nicola Dadone a nuovo Comandante Provinciale.

L’ingegnere Dadone, laureato in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino, è entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1994. Nel corso della carriera ha prestato servizio nei Comandi di Cuneo, Bergamo e Brescia, dove ha ricoperto l’incarico di Vice Comandante dal 2011 al 2019.

Ha partecipato a numerose operazioni di soccorso in occasione di eventi calamitosi di rilievo nazionale, tra cui i terremoti dell’Umbria (1997), de L’Aquila (2009), dell’Emilia (2012) e del Centro Italia (2016). Ha inoltre maturato una consolidata esperienza nel settore della sicurezza delle attività civili e industriali ed è analista delle aziende a rischio di incidente rilevante.

Nel corso degli anni ha svolto attività di docenza in materia di sicurezza, anche presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Brescia, ed è autore di pubblicazioni scientifiche su riviste specializzate in prevenzione incendi.

Promosso Primo Dirigente, è stato nominato Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone nel 2019 e, successivamente, dei Comandi Provinciali di Pavia e Piacenza.

Nel giugno 2025 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

© Riproduzione riservata