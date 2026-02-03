Alcaraz, il servizio migliora. E lui lo allena… a canestro

(Adnkronos) –

L’arma segreta di Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026? Il servizio. Il tennista spagnolo ha vinto lo Slam di Melbourne, battendo in finale Novak Djokovic, anche grazie a una prima che è stata uno dei focus della pre season. Dal cemento australiano infatti sta rimbalzando un video che mostra Alcaraz alle prese con un esercizio particolare, volto in particolare a migliorare il lancio della pallina, fondamentale per mettere la prima in campo.

Un membro dello staff tecnico regge un’asta con in cima piccolo canestro: obiettivo far passare la pallina all’interno della retina. Un esercizio per migliorare distanze e precisione del lancio, che Alcaraz, stando al video diventato virale su X, non ha fatica a completare.

Proprio il servizio di Alcaraz era stato al centro di un piccolo ‘giallo’ nei primi giorni di Australian Open. Diversi video, diventati virali sui social, mostrano infatti sessioni di allenamento in cui il numero uno spagnolo sembra emulare il servizio di Novak Djokovic, salito al terzo posto del ranking Atp.

Postura, posizione dei piedi, movimenti e lancio. Tutto, insomma, sembra richiamare il servizio, letale, di Djokovic. A domanda diretta in conferenza stampa, dopo la vittoria dell’esordio contro lo spagnolo Martinez, anche Nole ha ammesso di aver notato diverse similitudini.

“Appena l’ho visto gli ho mandato un messaggio”, ha risposto ridendo, “gli ho detto che dovevamo parlare dei diritti d’autore. Quando l’ho visto qui invece gli ho detto che dovevamo parlare della percentuale delle sue vincite. Ogni ace mi aspetto che mi venga attribuito”.