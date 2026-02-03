Bando Distretti del commercio: intervengono Piloni e Zanacchi

Regione Lombardia, con delibera di Giunta del 2 febbraio, ha approvato la delibera che contiene i criteri attuativi del bando a favore dei Distretti del commercio. La dote finanziaria relativa alle annualità 2026/2030 ammonta complessivamente a 63 milioni di euro. Per il 2026 saranno disponibili 15 milioni in conto capitale e 1,5 milioni di euro in parte corrente. Il bando mira a sostenere i Comuni e le Comunità montane nella strutturazione di interventi di rigenerazione urbana e strutturazione di servizi a supporto delle realtà commerciali di prossimità e vicinato. Il bando verrà pubblicato entro 60 giorni dalla data della delibera e avrà la possibilità di due diverse tipologie di finanziamento.

Su questo intervengono da un lato il consigliere regionale del Partito Democratico Matteo Piloni e, dall’altro, l’assessore al Commercio del Comune di Cremona Luca Zanacchi. “Bene lo stanziamento di 63 milioni di euro annunciato dalla Giunta regionale a favore dei Distretti del Commercio. È una misura che va nella direzione che chiediamo da tempo e che rappresenta una risposta agli impegni assunti in aula, più volte sollecitati dal Partito Democratico”, così il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni.

“Ricordo che la continuità del bando Distretti del Commercio e il rifinanziamento della misura sono stati oggetto di ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale – sottolinea Piloni –. Impegni che per il 2025 non erano stati mantenuti e che hanno reso necessario tornare a chiedere con forza un intervento strutturale, soprattutto a fronte della crisi che sta colpendo il commercio di prossimità”.

Secondo i dati dell’Osservatorio regionale sul commercio in sede fissa, negli ultimi dieci anni in Lombardia si sono persi oltre 7.000 esercizi di vicinato. “Parliamo di un settore in forte sofferenza, fatto di micro e piccole imprese che rappresentano un presidio economico e sociale fondamentale per i territori – aggiunge Piloni –. Proprio per questo serve continuità, certezza delle risorse e tempi chiari”.

Piloni evidenzia inoltre che “le risorse annunciate sono distribuite su più annualità, dal 2026 al 2030: questo significa che i fondi, dilazionati in quattro anni, arriveranno con il contagocce, con effetti concreti più limitati”.

“Ora – conclude il consigliere regionale – sarà fondamentale verificare l’attuazione concreta del bando e il reale accesso ai finanziamenti, affinché le risorse annunciate si traducano davvero in interventi utili per i territori e i requisiti previsti non finiscano per limitare la partecipazione”.

“L’avvio di un nuovo bando dedicato ai Distretti del commercio – dichiara a sua volta l’assessore Luca Zanacchi – è certamente una buonissima notizia per la quale è giusto ringraziare Regione Lombardia e l’assessore regionale Guidesi. Personalmente sento di dovere ringraziare anche il consigliere regionale Matteo Piloni per il lavoro svolto e per aver portato in Regione Lombardia la voce del nostro territorio. Il 2025 si era concluso con la notizia di uno stanziamento di risorse, la delibera di Regione Lombardia definisce i prossimi passaggi e chiarisce già alcuni elementi che caratterizzeranno il bando e la destinazione delle risorse allocate”.

“L’Amministrazione comunale – prosegue l’assessore Zanacchi – ha già svolto in mattinata una prima riunione con i tecnici coinvolti per approfondire gli elementi che caratterizzeranno il bando. L’obiettivo è mettersi subito al lavoro per costruire un progetto ambizioso che possa concretizzarsi ed essere di sostegno e aiuto alle realtà commerciali del nostro Distretto urbano. Naturalmente le proposte progettuali saranno condivise con i componenti della regia del nostro Duc (Distretto urbano del commercio)”.

© Riproduzione riservata