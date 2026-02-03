Carabinieri, Medaglia Mauriziana ai Luogotenenti Nasca e Currarino

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cremona, Colonnello Paolo Sambataro, ha consegnato al Luogotenente Carica Speciale Rosario Nasca, Comandante del NOR della Compagnia Carabinieri di Casalmaggiore, e al Luogotenente Carica Speciale Alessandro Currarino, Comandante della Stazione di Piadena-Drizzona, il diploma di conferimento della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, onorificenza istituita il 19 luglio 1839, recante l’effige di San Maurizio, protettore delle Regie Armi, che viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro della Difesa, a Ufficiali e Marescialli che hanno raggiunto i 50 anni di meritevole carriera militare, calcolata sommando gli anni di servizio con quelli trascorsi al comando di reparti dell’Arma.

Nasca, 54 anni, originario di Brindisi, si è arruolato nel 1990, frequentando la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias e, al termine del corso formativo, è stato destinato, quale addetto, alla Stazione Carabinieri di San Daniele Po. Dal 1991 al 1993 ha frequentato il corso Allievi Sottufficiali presso le scuole dell’Arma di Velletri e Vicenza e, al termine del corso formativo, è stato destinato, quale addetto, alla Stazione Carabinieri di Sassuolo in provincia di Modena dove ha prestato servizio dal 1994 al 1996, dal luglio 1996 al NOR – Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sassuolo. Nel febbraio 1997 è stato trasferito, quale addetto, al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Modena. Nel 2004 è giunto a Torre de’ Picenardi, in qualità di Comandante, incarico ricoperto sino al 2022, quando ha assunto il Comando del NOR della Compagnia Carabinieri di Casalmaggiore, incarico tuttora ricoperto.

Currarino, 59 anni, è nato a Levanto in provincia di La Spezia, sposato e padre di una figlia. Si è arruolato nel 1989 e, dopo la frequenza del corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Torino, è stato destinato, quale addetto, al 2° Battaglione Carabinieri “Liguria” con sede a Genova. Dal 1990 al 1993 ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri Alessandria Orti. Dal 1993 al 1995 ha frequentato il corso Allievi Sottufficiali presso le scuole dell’Arma di Velletri e Vicenza e, al termine del corso formativo, è stato destinato, quale addetto, alla Stazione Carabinieri di Basiglio Milano.

Nel 1997 è giunto a Torre de’ Picenardi, quale addetto, per poi essere destinato nel 1998 alla Stazione Carabinieri di Piadena, quale sottordine, per poi assumerne il Comando dal mese di giugno 2000, incarico tuttora ricoperto. Nella cerimonia odierna, svoltasi alla presenza di una rappresentanza di militari del Comando Provinciale, il Col. Sambataro ha formulato a nome di tutto il personale dell’Arma cremonese le congratulazioni per l’importante e non comune traguardo raggiunto dai due Luogotenenti, sottolineando come le loro figure professionali, connubio di esemplarità, equilibrio e dedizione di vita all’Arma dei Carabinieri ed alla collettività, costituiscano la preziosa linfa vitale con cui alimentare la passione e l’impegno nelle giovani generazioni di Carabinieri.

